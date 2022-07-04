Путин не будет направлять поздравление Вашингтону по случаю Дня независимости США — Песков
13:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В ответ на уточняющий вопрос о том, с чем связано такое решение, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов».
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