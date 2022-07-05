Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова вручили детям из ДНР документы о гражданстве России

11:57

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Губернатор Московской областисовместно с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенкавручил документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР - ребятам, которых взяли под временную опеку приемные семьи из Подмосковья.

«Мы сделали все, чтобы своевременно каждый - и взрослый, и ребенок, получили документы, которые позволят учиться, работать, планировать свое настоящее и будущее. Мы с Марией Алексеевной Львовой-Беловой в апреле встречали первую группу детишек. После этого к нам приехало еще 28. Для нас самое главное, чтобы ребята, которые живут в Подмосковье - были счастливы. Мы и дальше будем все для этого делать, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу поблагодарить родителей, которые приняли детей, дарят тепло, любовь. Мне повезло, я в некоторых домах был, видел, с каким отношением вы их воспитываете, с какой самоотдачей. Это вызывает большое уважение».

23 апреля из ДНР прибыло 27 детей-сирот, которые сейчас проживают в 10 приемных семьях из Талдома, Орехова-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова. Это стало возможным благодаря проекту, инициированному губернатором Московской области. Он предполагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если близких не находят, то область организовывает временную опеку.

«За два месяца ребята внешне очень изменились - просто фантастика. Значит в семьях им хорошо, это я вам, как приемная мама говорю, - отметила Мария Львова-Белова. - Благодарю президента, что вышел указ о получении гражданства детьми-сиротами из ДНР и ЛНР, оставшимися без попечения родителей. Во многом этому способствовали смелые шаги и опыт Московской области, личное участие Андрея Юрьевича Воробьёва. Регион первым взял под временную опеку детей из Донбасса. В вопросах гражданства Московская область вновь в передовиках - ребята, проживающие в подмосковных семьях, стали первыми, кто получил гражданство РФ. Теперь у детей не только родина на Донбассе, но и дом в России. Берегите себя, пусть у ребят все будет хорошо, а мы с Андреем Юрьевичем будем вас во всем поддерживать».

На торжественном мероприятии присутствовали приемные родители, которые взяли эту большую ответственность. Ольга и Олег из Истры воспитывают 8 приемных детей, в том числе сестренок из Донбасса - 9-летнюю Олесю и 11-летнюю Вику. Теперь обе девочки стали гражданками РФ.

«Мы счастливы, ведь благодаря гражданству у деток появилось больше возможностей. Теперь мы будем оформлять регистрацию до 18 лет, медицинский полис, - поделилась Ольга. – Адаптация проходит хорошо. С июня девочки начали посещать секцию карате. Детям у нас нравится - они дома, окружены заботой, любовью. Называют нас мамуля и папуля. Это, конечно, большой сигнал к тому, что детям хорошо. Вот сейчас с документами закончим и планируем отправиться в путешествие».

8-летние Дария и Станислав, а также 11-летняя Анастасия тоже теперь россияне. Ребят, приехавших в апреле этого года в Московскую область из ДНР, взяли под временную опеку Галина и Александр из Домодедова. Всего семья воспитывает шестерых детей.

8-летнего Захара, 9-летнего Макара и их сестру - 17- летнюю Яну приняли в семью Ирина и Александр из Талдома. Супруги не смогли остаться в стороне, несмотря на то, что уже воспитывали одного приемного и 4 своих детей. Макар за это время начал заниматься в военно-патриотическом отряде «Вымпел», а Яну уже зачисли на 2 курс Дмитровского техникума на специальность «Информационные системы и программирование».

«С получением гражданства очень многое меняется. Без него невозможно и шагу ступить. Это в первую очередь медицинский полис, ну и, конечно же, опека. Теперь есть возможность оформить детей на постоянной основе. Вот это, конечно, большое счастье, - поделилась Ирина. – Дети меняются не то, что с каждым месяцем - с каждой неделей. Они становятся совсем другими и по характеру, и по отношению. Занимаются спортом, помогают по дому, узнали, что такое огород. У них много чего в жизни изменилось, как и у нас - стало больше счастья, больше любви в доме».

Новыми родителями 13-летнего Валентина стала семья из Луховиц, которая теперь воспитывает 6 приемных ребят. А еще пятерым - уже дали путевку в жизнь, все выросли, живут отдельно. Кроме того, есть шестеро своих, которые, повзрослев, также покинули родительский дом. Мама Елена награждена Знаками отличия губернатора Московской области «За полезное» и «Материнская Слава», входит в состав Совета приемных родителей Луховицы. Андрей Воробьёв навещал семью в конце апреля, все вместе они посадили дерево в саду у дома.

Гражданство РФ получил и 10-летний Данил. Заботу о мальчике с ограниченными возможностями здоровья взяли на себя Татьяна и Александр из Орехово-Зуева. Для супругов он стал уже пятым приемным ребенком. Татьяна Ивановна всю жизнь посвятила заботе о детях, 30 лет она работала в Ильинской школе-интернате.

Четырех девочек из Донбасса взяли под временную опеку Лидия и Юрий из Волоколамска. Вместе с 15-летней Ириной, 11-летней Любовью, 7-летней Верой и 4-летней Софией в семье воспитывается семеро детей. Ребята живут очень дружно. Ставят спектакли в домашнем театре, для которого сами изготавливают кукол, увлекаются бисероплетением. Ирина в этом году закончила 9 класс и подала документы в Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» на специальность гостиничное дело.

Впервые инициированный губернатором Андреем Воробьёвым гуманитарный проект по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России был представлен в начале апреля во время визита подмосковной делегации в Донецк. На встрече тогда присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер СФ РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

По поручению губернатора Московской области сформирован реестр из более 200 приемных семей, готовых принять детей из ДНР и ЛНР. Это действующие приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот и жилищные условия. Есть и те, кто может взять ответственность за ребят с особенностями развития и инвалидностью.

Помимо этого, Подмосковье принимает на лето ребятишек из Донбасса, которые находятся в трудной жизненной ситуации и приехали в Московскую область без родителей. 176 детей отдыхают и набираются сил в Сергиевом Посаде, еще 88 - в Клину.

Подмосковье имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в Московской области закрыли все 44 детских дома, последние 7 – в 2021-м. Почти 2 тыс. ребят, 97% всех детей-сирот, обрели родителей.

В регионе работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе.

Приемные семьи Московской области ежемесячно получают выплату от 33 до 65 тыс. рублей на ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте, стипендию губернатора за обучение. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи.

Всем детям-сиротам региона предоставляется жилье – это благоустроенные квартиры, площадью не менее 27 кв. м. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.