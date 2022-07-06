В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
12:20 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине проводится ротация подразделений, у российских военных есть время восстановить силы.
«Конечно, [ротация] проводится», — сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС. «Наши ребята имеют возможность восстанавливаться, приводить себя в порядок и готовиться к новым подвигам и свершениям на благо нашей Родины», — добавил депутат.
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