В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине проводится ротация подразделений, у российских военных есть время восстановить силы.

«Конечно, [ротация] проводится», — сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС. «Наши ребята имеют возможность восстанавливаться, приводить себя в порядок и готовиться к новым подвигам и свершениям на благо нашей Родины», — добавил депутат.