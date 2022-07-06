0
0
37
НОВОСТИ

В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов

12:20 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине проводится ротация подразделений, у российских военных есть время восстановить силы.

«Конечно, [ротация] проводится», — сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС. «Наши ребята имеют возможность восстанавливаться, приводить себя в порядок и готовиться к новым подвигам и свершениям на благо нашей Родины», — добавил депутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.07.2022
Нацгвардия Узбекистана подтвердила задержание иностранцев во время беспорядков в Нукусе
0
52
12:05 06.07.2022
В зоне ответственности ОДКБ идет настоящая информационная война — секретариат организации
0
102
12:00 06.07.2022
Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
0
100
11:38 06.07.2022
Количество кредитных СберКарт достигло 5 миллионов
0
133
11:32 06.07.2022
К беспорядкам в Нукусе причастны внешние силы — Нацгвардия Узбекистана
0
172
11:30 06.07.2022
Андрей Воробьев проверил готовность роддома в Красногорске после капитального ремонта
0
124
11:21 06.07.2022
Нагнали давление
0
157
11:20 06.07.2022
Подозреваемый в стрельбе в Копенгагене не смог дозвониться до психиатров — СМИ
0
172
11:05 06.07.2022
Большинство граждан ФРГ недовольны тем, как Шольц оценивает ситуацию на Украине — опрос
0
214
11:00 06.07.2022
МВД сообщило о задержании помощника министра и главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
0
187

Возврат к списку