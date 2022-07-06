Власти Запорожской области снимут судимости осужденных за уклонение от службы в ВСУ
14:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти освобожденной территории Запорожской области амнистируют всех осужденных киевскими властями за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), также их поощрят за отказ от участия в действиях против мирного населения. Об этом заявил в среду член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Те люди, которые попадают под преследование уголовное за то, что уклонялись непосредственно от призыва [в ВСУ], если вас осудили за вот эти статьи, то после освобождения данных территорий, конкретно Запорожья, вы будете даже не амнистированы, потому что амнистируют тех, кто виноват, с вас будут сняты все судимости и вас будет ждать еще поощрение. Вы чисты перед законом, поступали по совести, не брали в руки оружие, чтобы не убивать своих родных, своих братьев в прямом смысле», — сказал Рогов.
Он добавил, что военнослужащие ВСУ, которые не хотя выполнять боевые приказы, могут обратиться в военно-гражданскую администрацию освобожденной части региона, им окажут содействие в эвакуации. Рогов отметил, что региону нужны люди, готовые принимать участие в его восстановлении и налаживании мирной жизни.
Ранее глава Военно-гражданской администрации региона (ВГА) Евгений Балицкий сообщал, что жители Запорожской области в течение пяти лет не будут подлежать мобилизации.
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