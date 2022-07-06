Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал госуслуг. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портале госуслуг — прим. ТАСС) совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — сказал он в среду на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.