Договор купли-продажи машины можно будет оформить через «Госуслуги»
16:00 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал госуслуг. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портале госуслуг — прим. ТАСС) совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — сказал он в среду на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.
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