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НОВОСТИ

Россия увеличила прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии - Bloomberg

12:00 07.07.2022 Источник: Газета.Ru

С февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай приобрел российскую нефть, газ и уголь на сумму $18,9 млрд. Индия за три месяца потратила на покупку российских энергоресурсов сумму, почти в пять раз большую, чем в прошлом году, — $5,1 млрд», — отметили в публикации.

В материале указали, что высокие цены на энергоресурсы нивелируют уменьшение объемов закупок со стороны США и других стран, которые решили приостановить импорт топлива из России в связи со спецоперацией на Украине. При этом западные санкции привели к росту цен на нефть и газ, ускорив инфляцию, которая может ввести в рецессию экономики развитых стран.

В агентстве посчитали, что ситуация на рынке пока останется неизменной, так как цены на энергоносители сейчас куда выше, чем в то же время в 2021 году.  Газета.Ru

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