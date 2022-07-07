Косовский спецназ вторгся в сербский муниципалитет Штрпце — кабмин
12:32 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 30 сотрудников специальных подразделений полиции непризнанного Косова ворвались в сербский муниципалитет Штрпце в Автономном сербском крае Косово и Метохия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии.
«Они [спецподразделения полиции непризнанного Косова] снова решили вторгнуться в Штрпце в большой праздник, учитывая, что сегодня слава [престольный праздник] села — это Святой Иоанн и большая ярмарка в Штрпце, когда собирается большое количество местных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Спецподразделения полиции непризнанного Косова блокировали объекты на территории всего муниципалитета: школу, здание единственного в Штрпце телевидения на сербском языке «ТВ Херц», почту. Кроме того, спецназ обыскал здание местных органов самоуправления и изъял всю документацию и компьютеры, а также снял неработающие камеры видеонаблюдения со столбов.
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