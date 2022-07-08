Пока Джонсон говорил об изоляции РФ, его партия изолировала его самого — Лавров

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил об изоляции России, но пока его самого изолировала собственная партия. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20).

«Ну ушел и ушел, — сказал Лавров, комментируя отставку Джонсона. — Все говорили, что вот надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона».