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Пока Джонсон говорил об изоляции РФ, его партия изолировала его самого — Лавров

12:32 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил об изоляции России, но пока его самого изолировала собственная партия. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20).

«Ну ушел и ушел, — сказал Лавров, комментируя отставку Джонсона. — Все говорили, что вот надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона».

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