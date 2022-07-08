Бридлав посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-главком войск НАТО посоветовал Киеву ударить по Крымскому мосту. Филип Бридлав назвал этот объект «законной целью» для ВСУ.

Его заявление публикует издание The Times. По словам Бридлава, «у всех мостов есть слабые места и, если нанести удар, то это может привести к тому, что объект на время выйдет из строя». При этом он добавил, что если ВСУ хотят разрушить мост, то это потребует «более целенаправленной бомбардировки». Говорит Москва