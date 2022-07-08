Володин считает правильным ввести в РФ запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.