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НОВОСТИ

Володин считает правильным ввести в РФ запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

17:12 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

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