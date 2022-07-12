В Госдуме напомнили о необходимости наряду с параллельным импортом усиливать импортозамещение

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В Госдуме состоялось заседание Экспертного совета по развитию торговли и защите прав потребителей при Комитете Госдумы по промышленности и торговле. Как сообщил зампредседателя комитета Александр Дроздов, на заседании развернулась дискуссия о мерах поддержки, необходимых для восполнения дефицита товаров народного потребления и промышленного оборудования, в первую очередь по тем позициям, где еще нет отечественных аналогов или ограничен ассортимент.

«С одной стороны, государство поддерживает отечественного производителя, вводя механизмы льготного кредитования и субсидирования, а также снимая административные барьеры и ограничивая проверки. С другой стороны, развивается механизм параллельного импорта, – отметил парламентарий. – Главный вопрос на сегодня: что первично и решает стратегическую задачу – импортозамещение или параллельный импорт? Введение параллельного импорта решает краткосрочную задачу, но не снимает фактора зависимости. Заместив товары из недружественных стран на продукцию дружественных, в первую очередь, Китая, мы не решим стратегической задачи – самостоятельности отечественной экономики».

Депутат напомнил, что в Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законодательной поддержке импортозамещения и созданию условий для отечественного бизнеса, перед которой поставлена задача подготовить к осенней сессии дополнительные законодательные инициативы.

«Как член рабочей группы считаю, что на сегодняшнем этапе, вводя параллельный импорт, необходимо одновременно усиливать позиции российских импортозамещающих производств, – сказал Александр Дроздов. – В первую очередь стоит уточнить в № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» понятия «российский производитель» и «российская продукция», которые на сегодня законодательно не закреплены. Кроме того, необходимо не просто выделять бюджетные средства на субсидирование и льготное кредитование наших предприятий, а в целом переориентировать закупочные процедуры на российскую продукцию за счет совершенствования 44 и 223 Федеральных законов».