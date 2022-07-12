МИД РФ раскритиковал попытки Японии выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает неприемлемыми попытки Токио выставить РФ страной, угрожающей ядерным оружием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном во вторник.

«Абсолютно неприемлемы попытки в пропагандистских целях исказить логику сдерживания, на которой основаны официальные российские комментарии по ядерной тематике, и выставить нас в качестве страны, угрожающей ядерным оружием», — говорится в сообщении.