Путин не планирует выступать 15 июля во время внеочередного заседания в Госдуме — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля во время внеочередного заседания нижней палаты парламента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.

«Нет», — ответил он на вопрос, планирует ли президент приехать в Думу, чтобы выступить перед депутатами со своими видением перспектив развития ситуации в мире.

В конце июня в штабе Службы внешней разведки Путин заявил, что необходим отдельный разговор о новой модели глобального миропорядка, «о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество». Президент выразил намерение «специально посвятить этому одно из своих публичных выступлений».