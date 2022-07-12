Путин не планирует выступать 15 июля во время внеочередного заседания в Госдуме — Песков
14:00 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля во время внеочередного заседания нижней палаты парламента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.
«Нет», — ответил он на вопрос, планирует ли президент приехать в Думу, чтобы выступить перед депутатами со своими видением перспектив развития ситуации в мире.
В конце июня в штабе Службы внешней разведки Путин заявил, что необходим отдельный разговор о новой модели глобального миропорядка, «о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество». Президент выразил намерение «специально посвятить этому одно из своих публичных выступлений».
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