Андрей Воробьев: Подмосковным тренерам вручили сертификаты на покупку жилья по соципотеке

20:48

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК, а также тренеры.

«Профессиональные кадры, специалисты всегда на вес золота. Поэтому мы стараемся поддерживать тех, кто востребован, предан своему делу. Известно, что многие приезжают из других регионов - мы всем рады, создаем комфортные условия работы, помогаем с жильем. Тем более, что у многих семьи, дети, - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Наш президент уделяет большое внимание спорту, в том числе массовому. Мы строим много инфраструктуры, открываем школьные стадионы для жителей. Но в спорте, как и в любой сфере, главное - это наставники, тренеры. С 2018 года мы их включили в программу соципотеки, и сегодня вручаем очередные 5 сертификатов. Всего участниками программы уже стали 56 представителей этой профессии».

Сертификаты 5 тренерам вручили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и первый заместитель министра жилищной политики Московской области Людмила Ращепкина.

«Программа «Социальная ипотека» очень важна и значима для нашего субъекта, для будущих побед – начиная от маленьких, заканчивая олимпийскими. Мы очень надеемся, что вы долгие годы будете работать на территории Московской области, и благодаря вам у нас появится очередная плеяда чемпионов. Очень на вас рассчитываем, и всячески будем поддерживать, – отметил Дмитрий Абаренов. – Московская область традиционно является одним из лидеров в спорте в России, поэтому работать у нас почетно и престижно, а программа соципотеки дает дополнительную мотивацию и стимулирует тренеров».

В программе могут участвовать: тренеры, тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, старшие тренеры, старшие тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, которые работают в государственных и муниципальных организациях сферы физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки.

«Согласно программе, правительством Подмосковья предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсируется сумма основного долга. Участник выплачивает только проценты по кредиту», – рассказала Людмила Ращепкина.

Оксана Самохвалова работает тренером по синхронному плаванию в областной СШОР по водным видам спорта в г. Чехов. 14 спортсменов, с которыми она занимается, входят в состав спортивной сборной команды Московской области и 2 – в состав сборной России по синхронному плаванию.

«Я живу и работаю в Подмосковье с 2011 года. Сейчас с мужем и двумя детьми (у нас мальчик и девочка) снимаем квартиру. Конечно, много денег уходит на аренду, поэтому очень хочется обзавестись своим жильем. Мы присматриваем квартиру в Чехове и ближайших муниципалитетах - Серпухове или Подольске, чтобы долго не добираться до работы», - поделилась Оксана Самохвалова.

Александр Кондратенко работает в Московской области с 2019 года. В настоящее время он тренирует группу совершенствования спортивного мастерства в областной спортивной школе олимпийского резерва «Истина», а также является тренером спортивной сборной команды Московской области по горнолыжному спорту.

«Жилье будем искать в Дмитрове, потому что мы там фактически базируемся и тренируемся. Вокруг города как раз много горнолыжных центров – и Шуколово, и Сорочаны, и Волен.– рассказал Александр Кондратенко. – Квартиру очень ждем, сыну уже 17 лет, наконец-то у парня появится своя комната, да и мы с супругой очень рады».

Чтобы получить соципотеку, тренерам необходимо соответствовать ряду требований:

– российское гражданство и соглашение на трудовую деятельность в Подмосковье сроком не менее 10 лет;

– стаж работы в РФ по специальности не менее 3 лет;

– наличие первой или высшей квалификационной категории тренера;

– возраст для женщин – до 45 лет, для мужчин – до 50 лет;

– специалист и члены его семьи не должны иметь жилого помещения на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье, площадь которого более учетной нормы.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.