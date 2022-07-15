Шольца может ожидать отставка - Telegraph
09:32 15.07.2022 Источник: Газета.Ru
Германия сталкивается с кризисом на фоне серьезной зависимости страны от российского газа и нефти, пишет The Telegraph. По мнению обозревателя издания Дэниеля Джонсона, немецкие власти всерьез призывают граждан к нормированию энергии на фоне приостановки поставок «голубого топлива» по газопроводу «Северный поток — 1» в связи с проведением ремонтных работ.
«Немецкая общественность и их правительство в панике по поводу того, что будет дальше. Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю. Если это так, то Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов, когда экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до шести миллионов рабочих мест окажется под угрозой», — говорится в материале.
Как отмечает The Telegraph, на фоне подобной ситуации в политическом пространстве ФРГ начался поиск виновных в том, что страна пошла по пути отказа от ядерной энергетики и впала в полную зависимость от России.
«Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед [президентом России Владимиром] Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху [премьера Великобритании] Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», — подчеркивается в материале. Газета.Ru
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