Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии — Эрдоган
17:40 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
«Хочу еще раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное — их [Швеции и Финляндии] дело», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством.
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