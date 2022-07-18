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Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии — Эрдоган

17:40 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.

«Хочу еще раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное — их [Швеции и Финляндии] дело», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством.

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