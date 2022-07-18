Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа - СМИ

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия в ближайшие дни предложит странам — членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках. Об этом в понедельник сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на проект документа, который попал в распоряжение издания.

По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой. «Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», — говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.