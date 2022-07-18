Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа - СМИ
19:55 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой. «Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», — говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.
НОВОСТИ
- 18:44 18.07.2022
- Андрей Воробьев: Подмосковье заняло второе место в стране по производству овощей защищенного грунта
- 18:40 18.07.2022
- Новый пакет санкций ЕС не будет содердать отрганичения на торговлю продовольствием - Борель
- 17:40 18.07.2022
- Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии — Эрдоган
- 17:12 18.07.2022
- Германская Uniper начала отбор газа из хранилищ, уведомляет клиентов о возможном росте цен
- 17:00 18.07.2022
- Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать объектам названия, связанные с РФ
- 16:32 18.07.2022
- Доверие американцев к новостям в СМИ упало до рекордно низкого уровня — опрос
- 16:17 18.07.2022
- Сбер первым в России полностью перевел розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение
- 16:12 18.07.2022
- Отказ от энергоносителей из РФ зимой обойдется европейцам в $200 млрд — Bloomberg
- 16:00 18.07.2022
- В Луксоре с высоты 60 метров упал воздушный шар с туристами
- 15:32 18.07.2022
- Москва тщательно фиксирует заявления кандидатов в премьеры Британии в адрес РФ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать