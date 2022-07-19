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НОВОСТИ

По инициативе Андрея Воробьева в Одинцове пройдет 1-й Кубок Сергея Карякина по шахматам

18:39 19.07.2022

23 июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет 1-й Кубок Сергея Карякина по шахматам. Он организован по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Соревнования приурочены к Международному дню шахмат, который отмечается с 1966 года. В турнире под открытым небом примут участие 40 шахматистов с наивысшим рейтингом Федерации шахмат России из Московской области. По итогам блицтурнира определится тройка призеров.

Среди любителей выступят 80 участников не старше 17 лет. Они сыграют на 40 досках по швейцарской системе. Победитель и призеры определятся по набранным очкам. 15 лучших смогут сразиться с Сергеем Карякиным в сеансе одновременной игры. Остальные получат возможность сыграть с гроссмейстером в шахматы большими фигурами коллективно.

По окончании мероприятия Сергей Карякин пообщается с юными шахматистами и ответит на их вопросы. Кроме того, для зрителей и посетителей парка будет подготовлена интерактивная программа.

  • Начало мероприятия - 11:30.

  • Торжественное открытие - 14:30.

  • Сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным - 14:45 – 16:15.

  • Награждение - 16:30.

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