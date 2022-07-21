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НОВОСТИ

Москва перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона — Песков

15:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти уже перестали удивляться любым заявлением своих коллег из США, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться», — заметил он в ответ на вопрос, не удивлены ли в Кремле позитивным высказываниям из США о «Северном потоке».

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