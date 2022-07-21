Москва перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона — Песков
15:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти уже перестали удивляться любым заявлением своих коллег из США, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нас уже ничего не удивляет из того, что заявляют в Вашингтоне. Мы перестали удивляться», — заметил он в ответ на вопрос, не удивлены ли в Кремле позитивным высказываниям из США о «Северном потоке».
НОВОСТИ
- 13:00 21.07.2022
- Запад крайне заинтересован в открытии второго фронта в Приднестровье, считает Картаполов
- 22:00 20.07.2022
- Атака дронов на ЗАЭС не привела к техношенной катастрофе только по счастливой случайности - МО РФ
- 21:10 20.07.2022
- Сстоялось заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
- 20:50 20.07.2022
- В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян
- 16:32 20.07.2022
- Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС
- 13:20 20.07.2022
- Украинские военные почти полностью покинули Северск — офицер ЛНР
- 13:00 20.07.2022
- ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 11:32 20.07.2022
- Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине — МО РФ
- 10:00 20.07.2022
- По Антоновскому мосту в Херсонской области попало 11 выпущенных ВСУ из HIMARS ракет — ВГА
- 09:20 20.07.2022
- Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на испытания в море — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать