Врио главы Саратовской области предложил чрезвычайного посла РФ в КНР в качестве сенатора
11:00 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов выдвинут врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным кандидатом в сенаторы от региона. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального избиркома.
«Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Алексей Чумаченко, ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, и Наталья Квитчук, главный врач ГУЗ „Саратовская городская поликлиника № 16“, — ответила собеседница агентства на вопрос о кандидатах на пост сенатора, выдвинутых Бусаргиным.
Отмечается, что Бусаргин в среду стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора Саратовской области.
В настоящее время сенатором от исполнительной власти региона является экс-начальник Главного управления МВД России по Саратовской области Сергей Аренин.
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