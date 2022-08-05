США собираются предоставить Украине очередной пакет военной помощи на 1 млрд долл

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи общим объемом в 1 млрд долларов. Об этом в пятницу сообщает агентство Рейтер.

По информации его источников, в пакет войдут боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.