Для обучения украинских военных Швеция направит 120 инструкторов

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швеции приняло решение, что вооруженные силы королевства направят в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которые затем смогут служить в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье пресс-релизе правительственной канцелярии.



«Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат», — отмечено в сообщении.



