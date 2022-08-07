Для обучения украинских военных Швеция направит 120 инструкторов
14:20 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цель состоит в том, чтобы позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду. Сейчас правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат», — отмечено в сообщении.
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