Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования
15:07 08.08.2022
Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3-4,5% годовых.
«Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0-4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях», – уверен заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.
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