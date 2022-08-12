Эстония должна интегрировать с Финляндией ракетные комплексы береговой охраны — министр
21:20 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Эстонии и Финляндии должны интегрировать в единую систему ракетные комплексы береговой охраны своих стран. Об этом в пятницу сообщил финской газете «Илталехти» эстонский министр обороны Ханно Певкур.
«Для большей эффективности мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны», — сказал он.
Как отметил министр, дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. «Это означает, что мы сможем закрыть Финский залив для российских военных кораблей», — утверждал он.
В 2021 году Эстония решила закупить израильские ракеты Blue Spear. Дальность их полета составляет 290 км. Дальность действия ракет MTO 85M ВМС Финляндии составляет более 100 км. Ширина Финского залива — 80 км.
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