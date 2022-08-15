Аун Сан Су Чжи приговорили в Мьянме к шести годам тюрьмы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам, связанным с коррупцией. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник

В частности, 77-летнего политика осудили за нецелевое использование средств фонда, финансировавшего сферы здравоохранения и образования.