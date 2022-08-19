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Против запрета на выдачу "шенгена" россиянам выступили Греция и Кипр

18:25 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кипр и Греция поддерживают позицию Германии и выступают против запрета на выдачу виз туристам из России. Об этом в пятницу сообщило издание «Политико» со ссылкой на чиновников двух стран.

«Это было бы неправильное решение», — сообщил «Политико» постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) кипрского МИД Корнелиос Корнелиу. «Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян», — добавил он.

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