0
0
0
НОВОСТИ

Работники крупнейшего британского порта начали забастовку

11:45 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,9 тыс. работников крупнейшего по объему контейнерных перевозок британского порта Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку в знак протеста против отказа компании-оператора повышать заработную плату в соответствии с темпами инфляции. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что работники порта, расположенного на Северном побережье Англии, решили принять участие в забастовке после того, как руководство их компании Felixstowe Dock and Railway Company («Филикстоу док энд рейлвэй компани») отказалось идти на уступки в вопросе заработной платы. Оператор порта был готов поднять оклад рабочих на 7%, а также осуществить единоразовую выплату в размере 500 фунтов (590 долларов), однако профсоюз посчитал это предложение недостаточным в связи с рекордной за 40 лет инфляцией в стране, которая в июле составила 10,1%.

Всего в порту Филикстоу, на который приходится почти половина всех контейнерных перевозок в Соединенном Королевстве, работают около 2,5 тыс. человек. В забастовке, в частности, принимают участие машинисты кранов, докеры-механизаторы и портовые грузчики, указала Би-би-си.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 21.08.2022
В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших
0
67
10:51 21.08.2022
Премьер Саксонии предложил добывать газ методом гидравлического разрыва пласта
0
112
10:12 21.08.2022
"Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"
0
197
09:53 21.08.2022
Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса
0
217
09:25 21.08.2022
В машине Дарьи Дугиной обнаружили взрывное устройство
0
299
09:03 21.08.2022
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
0
285
21:00 20.08.2022
Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА
0
755
20:55 20.08.2022
В Ирландию прибыло судно в украинской сельхозпродукцией
0
753
20:50 20.08.2022
Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ
0
806
19:20 20.08.2022
Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр
0
782

Возврат к списку