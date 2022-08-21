Работники крупнейшего британского порта начали забастовку

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,9 тыс. работников крупнейшего по объему контейнерных перевозок британского порта Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку в знак протеста против отказа компании-оператора повышать заработную плату в соответствии с темпами инфляции. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что работники порта, расположенного на Северном побережье Англии, решили принять участие в забастовке после того, как руководство их компании Felixstowe Dock and Railway Company («Филикстоу док энд рейлвэй компани») отказалось идти на уступки в вопросе заработной платы. Оператор порта был готов поднять оклад рабочих на 7%, а также осуществить единоразовую выплату в размере 500 фунтов (590 долларов), однако профсоюз посчитал это предложение недостаточным в связи с рекордной за 40 лет инфляцией в стране, которая в июле составила 10,1%.

Всего в порту Филикстоу, на который приходится почти половина всех контейнерных перевозок в Соединенном Королевстве, работают около 2,5 тыс. человек. В забастовке, в частности, принимают участие машинисты кранов, докеры-механизаторы и портовые грузчики, указала Би-би-си.