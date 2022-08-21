Работники крупнейшего британского порта начали забастовку
11:45 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 1,9 тыс. работников крупнейшего по объему контейнерных перевозок британского порта Филикстоу вышли на восьмидневную забастовку в знак протеста против отказа компании-оператора повышать заработную плату в соответствии с темпами инфляции. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Отмечается, что работники порта, расположенного на Северном побережье Англии, решили принять участие в забастовке после того, как руководство их компании Felixstowe Dock and Railway Company («Филикстоу док энд рейлвэй компани») отказалось идти на уступки в вопросе заработной платы. Оператор порта был готов поднять оклад рабочих на 7%, а также осуществить единоразовую выплату в размере 500 фунтов (590 долларов), однако профсоюз посчитал это предложение недостаточным в связи с рекордной за 40 лет инфляцией в стране, которая в июле составила 10,1%.
Всего в порту Филикстоу, на который приходится почти половина всех контейнерных перевозок в Соединенном Королевстве, работают около 2,5 тыс. человек. В забастовке, в частности, принимают участие машинисты кранов, докеры-механизаторы и портовые грузчики, указала Би-би-си.
НОВОСТИ
- 11:25 21.08.2022
- В России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом за сутки, умерли 64 заболевших
- 10:51 21.08.2022
- Премьер Саксонии предложил добывать газ методом гидравлического разрыва пласта
- 10:12 21.08.2022
- "Газпром" подает газ в Европу через "Суджу", Украина против прокачки через "Сохрановку"
- 09:53 21.08.2022
- Гинцбург: Дельтакрон может стать более тяжелой мутацией коронавируса
- 09:25 21.08.2022
- В машине Дарьи Дугиной обнаружили взрывное устройство
- 09:03 21.08.2022
- В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
- 21:00 20.08.2022
- Несмотря на атаки ВСУ, в Мелитополе учебный год начнется 1 сентября - глава ВГА
- 20:55 20.08.2022
- В Ирландию прибыло судно в украинской сельхозпродукцией
- 20:50 20.08.2022
- Ряд иностранных сервисов начали маркировать в поисковиках как нарушителей закона РФ
- 19:20 20.08.2022
- Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать