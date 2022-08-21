Санди Таймс: Западу придется выстраивать отношения с Россией после СВО
13:59 21.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны будут вынуждены выстраивать конструктивные отношения с Россией после завершения российской специальной военной операции на Украине. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета «Санди таймс».
Согласно изданию, западные лидеры пока «по большому счету хранили молчание относительно того, как взаимодействовать с Россией прямо сейчас и уже по завершении конфликта» на Украине, что свидетельствует об отсутствии у них долгосрочной стратегии в отношении Москвы. Отмечается, что политики в Вашингтоне и Лондоне, вероятно, надеются на «разрешение проблемы» самой Украиной на поле боя и последующий «уход из Кремля» президента РФ Владимира Путина, однако подобный сценарий называется «попыткой выдать желаемое за действительное».
«Санди таймс» указывает, что рейтинги популярности российских властей остаются на высоком уровне, а «эффект санкций не скоро даст о себе знать». Как считает издание, Россия после конфликта может оказаться в «ослабленном и изолированном» положении, но с ней в любом случае придется считаться для обеспечения безопасности в Евразии. При этом «противоречия между Востоком и Западом, наблюдаемые последние годы, вряд ли исчезнут» вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в РФ. Вместе с тем, говоря о причинах нынешней напряженности в отношениях Москвы с западными столицами, газета обратила внимание на неудачные попытки Запада интегрировать Россию в свои различные структуры в роли «младшего партнера».
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