Глава МЧС: Населенные пункты Рязанской области не в опасности

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожары в Рязанской области не представляют сейчас опасности населенным пунктам. Об этом журналистам сообщил в четверг глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, в зоне рисков лесных пожаров находятся четыре населенных пункта. «Но они не в опасности, населенные пункты не в опасности. Их окарауливают, проведена опашка, опасности населенным пунктам нет», — сказал министр.

Он уточнил, что если ситуация будет развиваться и дальше, а «голова пожара будет двигаться на север», то «в обозримом будущем под угрозой может оказаться еще четыре населенных пункта». «Мы их видим и оберегаем, все силы и средства есть, мы этого не допустим», — подчеркнул Куренков. Он отметил, что сил и средств достаточно.