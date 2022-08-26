Украина готовилась к вооруженному конфликту с РФ с 2019 года - СБУ

16:26

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны готовились к военному конфликту с Россией с декабря 2019 года, когда на саммите «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе.

«Мы готовились к [конфликту], готовились очень мощно. И то, что мы на сегодняшний день прошли уже 180 дней [конфликта] и мы на своей территории, мы ее не сдали, это как раз говорит о том, что мы готовились к [конфликту]. Причем подготовка у нас началась к после 8–9 декабря 2019 года. <…> Когда 8–9 декабря 2019 года президент нашей страны [Владимир] Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция, Германия, мягко говоря, он сказал: „Нет, друзья, ‚Минска-3‘ не будет“, мы на следующий день начали понимать, что большой [конфликт] с РФ неминуем», — сказал Данилов в эфире телеканала Эн-тэ-а.