В Вашингтоне обеспокоены расширением связей между РФ и Ираном - СМИ
20:45 27.08.2022 Источник: Газета.Ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин налаживает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния усилившемуся санкционному давлению США и стран Запада. Об этом утверждает обозреватель издания The Wall Street Journal Бенуа Фокон.
Он утверждает, что Иран и РФ налаживают более тесные связи, чем когда-либо, а подталкивает страны к этому международная изоляция. Расширение торгового и военного сотрудничества двух государств вызывает тревогу в Вашингтоне утверждает Фокон.
Обозреватель считает, что углубленное сотрудничество и налаживание отношение между Ираном и Россией может помочь странам смягчить воздействие санкций Запада с помощью новых рынков для сбыта своей продукции.
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