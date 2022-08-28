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НОВОСТИ

В первые с начала обострения с Китаем корабли США вошли в Тайваньский пролив

09:50 28.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который вызвал обострение в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на трех представителей американской администрации.

Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam («Энтитем») и Chancellorsville («Чанселорсвилль»). Он осуществляется в международных водах.

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