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НОВОСТИ

Сельское хозяйство России в Италии назвали «секретным триумфом» Путина

14:00 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие сельского хозяйства является «секретным триумфом» президента России Владимира Путина. Такое мнение 28 августа выразил журналист Федерико Рампини в статье для итальянской газеты Corriere della Sera. Он полагает, что в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки страшным сценариям.

Рампини напомнил, что РФ находится на первом месте в рейтинге экспортеров зерна 2021 года, тогда показатель достиг 37,2 млн т. Известия

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