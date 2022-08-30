ВСУ ударили по территории ЗАЭС беспилотниками и артиллерией — МО РФ
15:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили четыре ударных беспилотника и артиллерию для нанесения ударов по территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами. Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать», — сказал он.
По словам Конашенкова, также за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории Запорожской атомной электростанции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. «Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем российских вооруженных сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — отметил генерал-лейтенант.
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