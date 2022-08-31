Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал Песков.