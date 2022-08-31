Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
09:20 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду утром выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Время, когда автоколонна МАГАТЭ, предположительно, достигнет ЗАЭС, не указывается.
Новости
- 10:20 31.08.2022
- Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
- 10:05 31.08.2022
- Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
- 10:00 31.08.2022
- США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
- 09:32 31.08.2022
- ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
- 09:05 31.08.2022
- Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
- 09:00 31.08.2022
- «Газпром» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября из-за неоплаты
- 23:35 30.08.2022
- Умер Михаил Горбачев
- 22:40 30.08.2022
- Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену в ноябре — СМИ
- 22:00 30.08.2022
- Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
- 21:20 30.08.2022
- Более 80% россиян не прочь поговорить с литературными героями - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать