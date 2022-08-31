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Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters

09:20 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду утром выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Время, когда автоколонна МАГАТЭ, предположительно, достигнет ЗАЭС, не указывается.

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