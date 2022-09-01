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Украинские диверсанты, планировавшие захват ЗАЭС, проходили подготовку в Британии — Рогов

15:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Об этом заявил в четверг член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

«Не просто изучали английский <…>, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британских спецслужб МИ-6, после этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву, вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область, на правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов», — сказал он.

Ранее Рогов заявил ТАСС, что украинские диверсанты, по предварительным данным, планировали совершить теракт на Запорожской АЭС, приурочив его к визиту миссии МАГАТЭ.

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