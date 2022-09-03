ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении — МО РФ
15:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли более 230 военных в ходе продолжающихся попыток закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожского направления. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», — заявил Конашенков.
ВС России в районе Константиновки в ДНР уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS с машиной подвоза боеприпасов, также сообщил он.
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