ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли более 230 военных в ходе продолжающихся попыток закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожского направления. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих», — заявил Конашенков.



ВС России в районе Константиновки в ДНР уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS с машиной подвоза боеприпасов, также сообщил он.

