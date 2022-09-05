Десятки российских дипломатов покинут США к концу 2022 года — посол РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки российских дипломатов будут вынуждены уехать из США к концу 2022 года по предписанию Госдепартамента США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

«Исключительно в отношении российских дипломатов введены жесткие ограничения по срокам работы в Соединенных Штатах. Максимум — 3 года. Тогда как другие посольства могут держать своих сотрудников до 5 лет. Именно поэтому к концу 2022 года по предписанию Госдепа десятки коллег будут вынуждены уехать из США», — сказал он.