МАГАТЭ призывает создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС — доклад

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МАГАТЭ предлагает немедленно создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и готово незамедлительно начать соответствующие консультации. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе агентства по итогам миссии на станцию.

«Существует срочная необходимость принятия мер по предотвращению ядерной аварии в связи с физическим ущербом, причиненным военными средствами. Это может быть достигнуто путем немедленного установления зоны ядерной безопасности и защиты. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации, направленные на срочное создание охранной зоны на ЗАЭС», — говорится в документе.