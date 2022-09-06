МАГАТЭ призывает создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС — доклад
18:40 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МАГАТЭ предлагает немедленно создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и готово незамедлительно начать соответствующие консультации. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе агентства по итогам миссии на станцию.
«Существует срочная необходимость принятия мер по предотвращению ядерной аварии в связи с физическим ущербом, причиненным военными средствами. Это может быть достигнуто путем немедленного установления зоны ядерной безопасности и защиты. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации, направленные на срочное создание охранной зоны на ЗАЭС», — говорится в документе.
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