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НОВОСТИ

Президент России направил телеграмму королю Великобритании Крлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II

23:00 08.09.2022 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в телеграм-канале Кремля.

"С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - отмечается в телеграмме.

"Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", - говорится в телеграмме.

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