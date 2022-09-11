Лидер ЛДПР высоко оценил работу Общественного штаба в ходе выборов в Москве

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Руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий высоко оценил уровень организации голосования 9-11 сентября в Москве, а также действия представителей столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. «Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы, - заявил Слуцкий. - Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом».

По словам Леонида Слуцкого, который побывал в Общественном штабе в Москве, крайне важная сейчас работа общественных наблюдателей, которые следят за честностью процедуры. «Ничто не ускользнет от внимания наблюдателей на участках, и здесь в штабе», - считает Слуцкий.

Напомним, голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проводится 9-11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Каких-то серьезных проблем или нарушений в процессе голосования наблюдатели не зафиксировали, горожане активно участвуют в голосовании.