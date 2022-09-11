0
0
153
НОВОСТИ

Лидер ЛДПР высоко оценил работу Общественного штаба в ходе выборов в Москве

13:49 11.09.2022

Руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий высоко оценил уровень организации голосования 9-11 сентября в Москве, а также действия представителей столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.  «Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы, - заявил Слуцкий. - Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом».

По словам Леонида Слуцкого, который побывал в Общественном штабе в Москве, крайне важная сейчас работа общественных наблюдателей, которые следят за честностью процедуры. «Ничто не ускользнет от внимания наблюдателей на участках, и здесь в штабе», - считает Слуцкий.

Напомним, голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проводится 9-11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Каких-то серьезных проблем или нарушений в процессе голосования наблюдатели не зафиксировали, горожане активно участвуют в голосовании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:13 11.09.2022
Способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы» изменен
0
20
14:40 11.09.2022
Зеркальный ответ со стороны РФ на визовые ограничения ЕС глупость - Лавров
0
96
14:30 11.09.2022
Франция и Румыния подпишут соглашение экспорте украинского зерна в Европу
0
104
14:25 11.09.2022
Мэр Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве
0
112
13:30 11.09.2022
Военная промышленность США очень зависима от ряда товаров из Китая - СМИ
0
188
13:10 11.09.2022
Глава МИД Украины считает, что Франция должна сделать больше для Киева
0
194
12:20 11.09.2022
На конференции в Алма-Ате обсудили сотрудничество РФ и Казахстана в сфере культуры
0
278
12:20 11.09.2022
В Москве у 95% пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме - Проценко
0
268
12:10 11.09.2022
За два дня в ЦИК поступило более 90 обращений о возможных нарушениях на выборах - Памфилова
0
253
11:20 11.09.2022
К санкциям против РФ хотят присоединятся далеко не все страны РФ - экс-глава МИД Австрии
0
332

Возврат к списку