США и Украина продолжают обсуждать поставки ракет большой дальности - СМИ
10:00 17.09.2022 Источник: Интерфакс
Американские и украинские военные продолжают обсуждать вопрос о возможности поставок США Киеву ракет большой дальности, сообщил телеканал PBS со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
В интервью телеканалу дипломат заявил в ответ на вопрос ведущего о том, нужны ли Украине ракеты большой дальности, что Киеву "необходимы специфические виды вооружений". Кулеба отметил, что между украинскими и американскими военными "налажена прекрасная линия связи, и они обсуждают этот вопрос".
Украинский министр добавил, что он "не исключает, что США примут положительное решение".
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в его распоряжении оказался документ о запрошенной Украиной военной помощи на 2023 год, переданный на рассмотрение американским законодателям.
В статье говорилось, что в документе "перечислены десятки видов вооружений", в том числе армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS), дальность которого составляет около 300 км.
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