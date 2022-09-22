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Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН

09:05 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении, продемонстрированном в среду на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

«Пока агрессор (таковым Украина считает Россию — прим. ТАСС) является стороной процесса принятия решений в международных организациях, он должен быть изолирован в них, по меньшей мере пока длится агрессия. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций», — сказал он.

По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.

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