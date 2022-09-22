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ФСБ предотвратила теракт на газопроводе, осуществляющем поставки в Турцию и Европу

10:05 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила теракт на газопроводе, осуществляющем поставки энергоносителей в Турцию и Европу. Его готовил агент Службы безопасности Украины (СБУ) по заданию украинских спецслужб, задержан он и четверо его пособников, сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — подчеркнули в ЦОС. В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта — гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.

«Кроме того, задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии», — сообщили в ФСБ.

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