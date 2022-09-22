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НОВОСТИ

Искусственный интеллект помог Сбербанку взыскать 3,5 млрд рублей

13:08 22.09.2022

Использование искусственного интеллекта позволило Сбербанку получить ощутимый экономический эффект, заявил первый зампаредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«По итогам 2021 года экономический эффект от использования искусственного интеллекта в процессах взыскания в Сбере составил 3,57 млрд рублей, сообщил Ведяхин на форуме «Банки России – XXI век» в Казани. - Это на 78% больше, чем в 2020 году. Основные эффекты мы получили при использовании робота для коммуникаций с клиентами в рамках розничного взыскания».

По словам Ведяхина, в корпоративном сегменте, эффективность взыскания удалось повысить «за счет автоматизации процессов принятия решений, планирования и прогнозирования».

Также Александр Ведяхин заявил, что с начала сентября розничным клиентам Сбера доступна новая услуга - они могут записаться в офис банка с помощью виртуальных ассистентов.

Напомним, XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век», организованный Ассоциацией региональных банков, стартовал в Казани 21 сентября и продлится до 24 сентября.

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