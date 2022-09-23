Кандидатуру на пост посла в РФ Линн Трейси президент США направил в Сенат

23:10 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден направил на утверждение в Сенат кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, говорится в распространенном пресс-релизе Белого дома.

Ее фамилия фигурирует в списке людей, чьи кандидатуры на различные должности Байден в четверг направил на рассмотрение сенаторов. Сначала кандидатуру Трейси рассмотрит сенатский комитет по иностранным делам, а затем - Сенат в полном составе.

21 сентября Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия дала предварительное согласие на назначение Трейси послом США в Москве.