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Принят закон о единых стандартах таможенного контроля в России и Белоруссии

17:20 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенный контроль в России и Белоруссии будет вестись по единым стандартам. Это правило устанавливается законом о ратификации договора о гармонизации таможенного законодательства двух стран и их сотрудничестве в данной сфере, который подписал президент РФ Владимир Путин.

«Договор устанавливает единые стандарты проведения таможенного контроля и категорирования лиц, совершающих таможенные операции, функционирования мобильных групп и информационного взаимодействия таможенных служб в рамках Союзного государства», — отмечается в пояснительных материалах к закону.

Также договор предусматривает создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками и мониторинга проведения таможенных операций двух стран. Этот центр должен определять объекты совместного таможенного контроля. Еще одно положение договора устанавливает, что создаваемые мобильные группы проводят скоординированные мероприятия не только по инициативе таможенных служб РФ и Белоруссии, но и по инициативе межгосударственного центра.

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