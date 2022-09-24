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Из-за давления на наблюдателей из ФРГ в Запорожской области готовят видеообращение к Шольцу

21:25 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Запорожской области готовят видеообращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу в связи с давлением на немецкого наблюдателя, приехавшего на референдум в регион, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее в субботу наблюдатель из Германии на референдуме в Запорожской области Штеффен Бруно Шаллер заявил о давлении на его работодателя и подчеркнул, что он находится в Мелитополе как частное лицо. Шаллер является управляющим компанией Energie Waldeck-Frankenberg («Энерги Вальдек-Франкенберг»).

«Будем просто публиковать и разгонять в массмедиа видеообращение. Оно касается того, что идет давление на уровне государства на наблюдателя, гражданина Германии, господина Штеффена Бруно Шаллера, который ездит по избирательным участкам в Запорожской области, общается с участниками референдума, делает свои выводы. Человек поехал за свой счет в свободное от работы время. Но, тем не менее, ему поступил звонок от работодателя, — а он является управляющим директором энергетической компании в Германии, — что все, быстро бросай, езжай, мы тебя увольняем. Нам же много рассказывают про стандарты западной демократии, вот, хотим обратить внимание, что это лицемерие. Если против господина Штеффена Бруно Шаллера будут репрессии, то Германия не имеет никакого права — ни морального, ни тем более юридического — кого-либо учить, кому-либо рекомендовать, как себя вести и что делать, потому что это тоталитарный режим, который выстроен вовсе не под интересы немецкого народа», — сказал Рогов.

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