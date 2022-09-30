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Патриарх Кирилл заразился коронавирусом — РПЦ

12:20 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом, в связи с этим отменены все запланированные поездки и встречи, сообщается в пятницу на сайте Московского патриархата.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, чьи слова приводятся в сообщении.

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