Патриарх Кирилл заразился коронавирусом — РПЦ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом, в связи с этим отменены все запланированные поездки и встречи, сообщается в пятницу на сайте Московского патриархата.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщил врио руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, чьи слова приводятся в сообщении.